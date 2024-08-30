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Нефть продолжает расти, Brent у $80,2 за баррель

Нефть продолжает расти, Brent у $80,2 за баррель Цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета.
Энергетика
30 августа 2024 г. 09:50
Нефть продолжает расти, Brent у $80,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, к 8:08 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80,18 за баррель, что на $0,24 (0,3%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,29 (1,6%), до $79,94 за баррель.

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу. Более активно торгуемые ноябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $0,22 (0,28%), до $79,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,18 (0,24%), до $76,09 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,39 (1,9%), до $75,91 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке.

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.

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