Венгерская MVM Group закрыла сделку по приобретению долей в проекте “Шах-Дениз” и в SCPC

Венгерская компания MVM Group закрыла сделку по приобретению у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (CQD) 5% доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4% в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerb

Венгерская компания MVM Group закрыла сделку по приобретению у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (CQD) 5% доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4% в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на MVM Group.

”Закрытие сделки состоялось 30 августа 2024 года. Благодаря этому знаменательному приобретению MVM Group существенно расширит свое международное присутствие, что еще больше диверсифицирует позиции Группы в цепочке создания стоимости природного газа. Сделка полностью соответствует усилиям Европейского Союза по диверсификации [поставок газа], а также национальной энергетической стратегии и стратегии роста MVM Group”, - отмечает компания.

По информации MVM, за весь период с начала ввода в эксплуатацию, с месторождения “Шахдениз” добыто более 225 млрд кубометров газа и 380 млн баррелей конденсата. Месторождение является одним из крупнейших в мире по газовым запасам, способным ежегодно добывать около 29 млрд кубометров газа и около 60 млн баррелей конденсата.

Напомним, что соглашение о приобретении MVM Group 5% доли в проекте "Шахдениз" и 4% в SCPC было подписано 5 июня 2024 года в рамках бакинской энергетической недели.

Генеральный директор MVM Group Кароли Матрай, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявил, что эта сделка стала крупнейшей в стратегии MVM Group и является важнейшим элементом процесса диверсификации поставок газа и снижения зависимости страны от одного источника.