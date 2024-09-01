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В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина из страны

В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина из страны Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года.
Энергетика
1 сентября 2024 г. 04:38
В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина из страны

Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года.

Как сообщает Report, такое решение приняло правительство РФ для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и в качестве международной гуманитарной помощи.

Напомним, что РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. В июне и июле ограничения были временно сняты, данное решение глава Минэнерго Сергей Цивилев связывал с насыщенностью рынка топлива предложением.

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