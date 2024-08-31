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Турецкая компания построит газокомпрессорную станцию в Туркмении

Турецкая компания построит газокомпрессорную станцию в Туркмении Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, которое разрешает госконцерну "Туркменгаз" заключить контракт на проектирование и строительство новой газокомпрессорной станции с турецкой компанией Calik Enerji.
Энергетика
31 августа 2024 г. 07:25
Турецкая компания построит газокомпрессорную станцию в Туркмении

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, которое разрешает госконцерну "Туркменгаз" заключить контракт на проектирование и строительство новой газокомпрессорной станции с турецкой компанией Calik Enerji.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Согласно документу, компания должна будет также оснастить станцию необходимым оборудованием и выполнить пусконаладочные работы. Помимо этого, контрактом предусмотрено реконструирование или строительство новых для объекта внешних подводящих инженерных систем и сооружений электро-, газо-, водоснабжения, связи и канализации с подсоединением к общей сети.

Газокомпрессорная станция будет построена в Марыйском велаяте (области). Документом предписано начать строительные работы в сентябре 2024 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2026 года.

Компания Сalik Enerji также будет возводить электростанцию мощностью 1 574 МВт на туркменском побережье Каспийского моря в районе Туркменбаши Балканского велаята (области) страны. Ввести ее в эксплуатацию планируется в мае 2027 года.

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