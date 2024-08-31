Порт Харига в Ливии прекратил работу из-за нехватки поставок нефти

Порт Харига в Ливии прекратил работу после почти полного закрытия нефтяного месторождения Сарир, основного поставщика порта.

Порт Харига в Ливии прекратил работу после почти полного закрытия нефтяного месторождения Сарир, основного поставщика порта.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили два инженера порта.

По информации агентства, причиной прекращения работы порта стали недостаточные поставки нефти, поскольку противостояние между соперничающими политическими фракциями привело к закрытию большинства нефтяных месторождений страны.

Обострившийся на этой неделе спор о контроле над центральным банком грозит новым всплеском нестабильности в североафриканской стране — крупном производителе нефти, расколотой между восточными и западными фракциями.

Базирующаяся на востоке администрация, контролирующая нефтяные месторождения, на долю которых приходится почти вся добыча страны, требует от западных властей отказаться от замены главы центрального банка — ключевой должности в государстве, где контроль над доходами от нефти является главной целью для всех фракций.

Сарир обычно добывает около 209 000 баррелей в день (б/д). Ливия добыла в июле в общей сложности около 1,18 млн б/д.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC), контролирующая нефтяные ресурсы страны, накануне заявила, что недавнее закрытие нефтяных месторождений привело к потере примерно 63% от общего объема добычи нефти.