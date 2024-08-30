Shell планирует масштабные сокращения в подразделении по разведке и нефтегазодобыче

Shell планирует сократить численность своего персонала, занятого в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа, на 20%.
Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили источники в компании.
Согласно информации, генеральный директор компании Ваэль Саван распространит свою политику экономии на высокорентабельное подразделение после значительных сокращений в секторе возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродном бизнесе для повышения эффективности и прибыльности компании.
Реструктуризация приведет к сокращению сотен рабочих мест по всему миру. Это будет ощущаться, главным образом, в офисах в Хьюстоне, Гааге и, в меньшей степени, в Великобритании.
По словам источников, запланированное сокращение на 20% будет предметом консультаций с представительными органами работников компании.
Подразделение Shell по добыче нефти и газа обеспечило более трети скорректированной прибыли компании в размере 28 млрд долларов в прошлом году.
Представитель Shell не стал комментировать цифры сокращения.
Акции Shell немного выросли утром 30 августа после этих новостей.
Саван вступил в должность в январе прошлого года. Он пообещал повысить прибыльность и приблизить стоимость акций компании к более крупным американским конкурентам.