Shell планирует масштабные сокращения в подразделении по разведке и нефтегазодобыче

Shell планирует сократить численность своего персонала, занятого в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа, на 20%.

Shell планирует сократить численность своего персонала, занятого в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа, на 20%.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили источники в компании.

Согласно информации, генеральный директор компании Ваэль Саван распространит свою политику экономии на высокорентабельное подразделение после значительных сокращений в секторе возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродном бизнесе для повышения эффективности и прибыльности компании.

Реструктуризация приведет к сокращению сотен рабочих мест по всему миру. Это будет ощущаться, главным образом, в офисах в Хьюстоне, Гааге и, в меньшей степени, в Великобритании.

По словам источников, запланированное сокращение на 20% будет предметом консультаций с представительными органами работников компании.

Подразделение Shell по добыче нефти и газа обеспечило более трети скорректированной прибыли компании в размере 28 млрд долларов в прошлом году.

Представитель Shell не стал комментировать цифры сокращения.

Акции Shell немного выросли утром 30 августа после этих новостей.

Саван вступил в должность в январе прошлого года. Он пообещал повысить прибыльность и приблизить стоимость акций компании к более крупным американским конкурентам.