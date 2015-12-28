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    ​SOCAR выделил дополнительную помощь семьям погибших и пропавших без вести нефтяников

    SOCAR выделил единовременную помощь в размере 5 тыс. манатов

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR выделил единовременную помощь в дополнение к материальной помощи в размере 15 тыс. манатов, оказанной государством семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря в результате стихийного бедствия на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли". 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

    Отметим, что президент компании подписал документ о выплате единовременной помощи в размере 5 тыс. манатов каждой из семей нефтяников, погибших и без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря в результате стихийного бедствия на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли".

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