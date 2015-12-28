​SOCAR выделил дополнительную помощь семьям погибших и пропавших без вести нефтяников

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR выделил единовременную помощь в дополнение к материальной помощи в размере 15 тыс. манатов, оказанной государством семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря в результате стихийного бедствия на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Отметим, что президент компании подписал документ о выплате единовременной помощи в размере 5 тыс. манатов каждой из семей нефтяников, погибших и без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря в результате стихийного бедствия на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли".