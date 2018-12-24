SOCAR ввела в эксплуатацию новую морскую платформу на месторождении "Булла-Дениз"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Новая стационарная морская платформа №12, построенная на месторождении "Булла-Дениз" трестом "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сдана сегодня в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и другие руководящие лица.

Строительство платформы начато в 2017 году за счет внутренних ресурсов компании, она спроектирована Научно-исследовательским и проектным институтом нефти и газа, а строительные работы выполнены трестом "Нефтгазтикинти". Платформа, предусмотренная для бурения одной разведочной и четырех эксплуатационных скважин, установлена на глубине 30 метров.

Средняя глубина скважин составит 6300 метров. На этой глубине буровые работы проводятся под высоким давлением и являются технически сложным проектом. В результате применения высоких технологических стандартов компания SOCAR уже достигла успешных результатов на аналогичных скважинах, и будет применять здесь имеющийся опыт. Со скважин ежесуточно будет добываться в общей сложности 2,5 млн кубометров газа, 500 тонн конденсата. Буровые работы будут выполняться с помощью установки ZJ-70DBS, способной осуществлять бурение на глубину до 7000 метров. Эксплуатационные работы будут выполняться НГДУ им. Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть".

Платформа включает 4 производственные площадки, один опорный блок. Здесь находятся одна посадочная площадка для вертолета, 4 причальных площадки и 4 площадки для посадки-высадки, жилой блок на 36 человек.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что SOCAR за последние 15 лет превратилась в гигантскую международную группу компаний, и, будучи глобальным брендом Азербайджана, приносит доходы стране. По его словам, за 11 месяцев этого года компании удалось значительно повысить уровень добычи: "Новые современные платформы, такие как "Булла-Дениз-12" обеспечат устойчивость наших успехов".

Месторождение "Булла-Дениз" расположено в северной части Бакинского архипелага, в 10 км к юго-востоку от месторождения "Сангачал-Дяниз-Дуванный-Дяниз-Хяря-Зиря". Структура открыта в 1957 году в результате сейсморазведочных работ, а глубокое разведочное бурение началось в 1965 году. Однако первые 17 скважин не были пробурены до конца из-за сложных геологических условий. Нефтегазоносность месторождения была выявлена в результате бурения скважины №18 в 1973 году.