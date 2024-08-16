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SOCAR ввела в эксплуатацию новую добывающую скважину на месторождении "Гюнешли"

SOCAR ввела в эксплуатацию новую добывающую скважину на месторождении "Гюнешли" Госнефтекомпания компания Азербайджана (SOCAR) ввела в эксплуатацию новую добывающую скважину на месторождении "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.
Энергетика
16 августа 2024 г. 12:22
SOCAR ввела в эксплуатацию новую добывающую скважину на месторождении Гюнешли

Госнефтекомпания компания Азербайджана (SOCAR) ввела в эксплуатацию новую добывающую скважину на месторождении "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, скважина №341а на месторождении "Гюнешли" дебитом 32 тонны в сутки была введена в эксплуатацию после бурения бокового ствола.

“Несмотря на возникшие на скважине осложнения, в результате совместных усилий сотрудников SOCAR по итогам буровых работ был достигнут успешный результат”, – отмечает компания.

Отметим, что месторождение "Гюнешли" расположено в 120 км к востоку от Баку, в 12 км к юго-востоку от морского месторождения "Нефтяные камни". Уровень моря в этом районе колеблется в пределах 80-300 метров.

В настоящее время на месторождении "Гюнешли" пробурено 370 скважин, из них 279 находятся в эксплуатации. С начала разработки из этих скважин добыто 201,3 млн тонн нефти (включая конденсат) и более 127 млрд м3 газа.

Следует отметить, что максимальная добыча на месторождении "Гюнешли" пришлась на 1991 год. В том году из 114 действующих скважин было добыто 6,7 млн тонн нефти. Максимальная добыча газа в 2008 году составила 6,6 млрд кубометров. В настоящее время месторождение находится на III стадии разработки, оно эксплуатируется Нефтегазодобывающим управлением 28 мая ПО "Азнефть" SOCAR.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR launches new production well in Gunashli field
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Günəşli" yatağında yeni hasilat quyusunu istismara verib

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