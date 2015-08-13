SOCAR внесла ясность в вопрос единой формы одежды

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ "С 1 августа SOCAR внедрила "Корпоративный стандарт формы одежды". Речь идет о форме одежды сотрудников головного офиса SOCAR и аппаратов управления структурных подразделений". Об этом сообщил Report глава пресс-службы и отдела по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Низамеддин Гулиев.

По его словам, офисная одежда (дресс-код) является неотъемлемой частью корпоративной культуры современных компаний: "Условия, интерьер, одним словом, все на рабочем месте должно служить созданию рабочей атмосферы. В таких компаниях как BP, Total, Statoil, SAP, LUKoil, Газпром корпоративные стандарты одежды давно в силе и их условия намного жестче наших".

Н.Гулиев, коснувшись вопроса о внедрении с 1 августа новых стандартов одежды, отметил, что в некоторых управлениях и предприятиях SOCAR сложилось неверное представление по данному вопросу: "К сожалению, некоторые неверно истолковывают положения соответствующего приказа. Новые стандарты не относятся к сотрудникам, носящим униформу (рабочая одежда), то есть данные правила не касаются сотрудников, работающих на производственных площадях, цехах, морских основаниях, вне административных зданий, или находящихся в командировке производственного характера. Они применимы исключительно к сотрудникам, работающим в головном офисе, аппаратах управления структурных подразделений".

Представитель SOCAR отметил, что работники заводов, нефтегазодобывающих и других управлений будут носить прежнюю униформу: "Униформа является важным элементом системы безопасности на производственных площадях, и ношение униформы каждым работником является необходимым условием. Не надо смешивать эти вопросы. Новые стандарты одежды SOCAR предназначены для сотрудников аппаратов управления".