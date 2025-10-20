Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 12:11
    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR впервые внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, новая система позволит повысить эффективность организации безопасности на производственных объектах и укрепить операционную дисциплину.

    Электронная платформа разработана одной из ведущих международных компаний и успешно внедрена на предприятиях SOCAR. Система объединяет в едином цифровом пространстве этапы планирования работ, оценки рисков и контроля за выполнением операций. Это обеспечивает полное соблюдение требований безопасности, рациональное использование ресурсов и оперативность управленческих решений.

    Впервые электронная система "Разрешение на выполнение работ" внедрена в нефтегазодобывающем управлении "Абшероннефть" производственного объединения "Азнефть". Проект основан на принципах контроля исполнения и гарантирует выполнение всех операций в координированном, прозрачном и регулируемом порядке.

    Переход системы "Разрешение на выполнение работ" в цифровой формат является частью стратегии SOCAR по цифровизации. Нововведение усиливает прозрачность, контроль и ответственность в операционной деятельности, а также способствует устойчивому развитию культуры безопасности, отметили в компании.

    SOCAR система безопасности инновации цифровизация
    Фото
    SOCAR-da "İşin icrasına icazə" sisteminin elektron formada tətbiqi başlayıb

    Лента новостей