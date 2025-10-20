SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR впервые внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, новая система позволит повысить эффективность организации безопасности на производственных объектах и укрепить операционную дисциплину.

Электронная платформа разработана одной из ведущих международных компаний и успешно внедрена на предприятиях SOCAR. Система объединяет в едином цифровом пространстве этапы планирования работ, оценки рисков и контроля за выполнением операций. Это обеспечивает полное соблюдение требований безопасности, рациональное использование ресурсов и оперативность управленческих решений.

Впервые электронная система "Разрешение на выполнение работ" внедрена в нефтегазодобывающем управлении "Абшероннефть" производственного объединения "Азнефть". Проект основан на принципах контроля исполнения и гарантирует выполнение всех операций в координированном, прозрачном и регулируемом порядке.

Переход системы "Разрешение на выполнение работ" в цифровой формат является частью стратегии SOCAR по цифровизации. Нововведение усиливает прозрачность, контроль и ответственность в операционной деятельности, а также способствует устойчивому развитию культуры безопасности, отметили в компании.