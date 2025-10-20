İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    SOCAR-da "İşin icrasına icazə" sisteminin elektron formada tətbiqi başlayıb

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:30
    SOCAR-da İşin icrasına icazə sisteminin elektron formada tətbiqi başlayıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) sağlamlıq və əməyin mühafizəsi sahəsində növbəti mühüm addım ataraq, şirkət tarixində ilk dəfə "İşin icrasına icazə" sistemini elektron formada tətbiq etməyə başlayıb.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu yenilik istehsalat obyektlərində təhlükəsizliyin daha səmərəli təşkilinə və əməliyyat intizamının gücləndirilməsinə imkan verəcək.

    Yeni elektron "İşin icrasına icazə" sistemini sənayedə aparıcı beynəlxalq şirkətlərdən biri hazırlayaraq SOCAR-da uğurla tətbiq edib. Sistem işin planlaşdırılması, risklərin qiymətləndirilməsi və icra prosesinin izlənilməsi mərhələlərini vahid rəqəmsal platformada birləşdirir. Bu, təhlükəsizlik tələblərinin tam yerinə yetirilməsinə, resursların səmərəli istifadəsinə və qərarvermə proseslərinin operativliyinə imkan yaradır.

    "İşin icrasına icazə" sistemi elektron formada ilk olaraq SOCAR-ın "Azneft" İstehsalat Birliyinin "Abşeronneft" Neft və qazçıxarma idarəsində tətbiq edilib. Layihə işə nəzarət prinsiplərinə əsaslanır və bütün əməliyyatların koordinasiyalı, nəzarət altında və müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində icrasını təmin edir.

    Elektron "İşin icrasına icazə" sisteminin tətbiqi ilə yanaşı, enerji sistemlərinin təcrid edilməsi (LOTO) mexanizmləri də yenilənib. Bu, əməliyyatlarda insan etibarlılığının yüksəldilməsinə, potensial risklərin vaxtında aradan qaldırılmasına və istehsalat proseslərinin daha təhlükəsiz şəkildə idarə olunmasına şərait yaradır.

    "İşin icrasına icazə" sisteminin rəqəmsal müstəviyə keçirilməsi SOCAR-ın rəqəmsallaşma strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Bu təşəbbüs sayəsində əməliyyatlarda şəffaflıq, nəzarət və məsuliyyət prinsipləri daha da gücləndirilir, təhlükəsizlik mədəniyyəti isə davamlı inkişaf yoluna çıxarılır.

    SOCAR bu yeniliklə əməliyyat mükəmməlliyi və proses təhlükəsizliyi sahəsində sənayedə mövqeyini möhkəmləndirir və göstərir ki, texnoloji inkişafla təhlükəsizlik dəyərlərinin uzlaşması şirkətin gələcək uğurlarının əsasını təşkil edir.

    SOCAR İşin icrasına icazə

