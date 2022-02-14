SOCAR в январе увеличила поставки авиатоплива в Украину в 9 раз

В январе этого года украинская дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Energy Ukraine импортировала в эту страну 5,1 тыс. тонн авиатоплива.

В январе этого года украинская дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана -

SOCAR Energy Ukraine импортировала в эту страну 5,1 тыс. тонн авиатоплива.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95" со ссылкой на украинскую прессу.

Отмечается, что это в 9 раз больше, чем в январе 2021 года. В прошлом месяце все объемы ресурса SOCAR Ukraine получила из Беларуси.

Всего в январе на украинский рынок из-за рубежа было ввезено 12,3 тыс. тонн авиатоплива, что в 2 раза больше показателя годом ранее.

Так, в прошлом месяце из Литвы в Украину было поставлено 5,4 тыс. тонн авиатоплива, что на 83% больше показателя января 2020 года.