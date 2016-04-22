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    ​SOCAR: В связи с погодными условиями ограничено проведение опасных работ

    Компания заранее предприняла все необходимые меры

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудникам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), работающим на морских месторождениях, заранее объявлено метеопредупреждение в связи с сильным ветром, наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев.

    Н.Гулиев отметил, что в связи с погодными условиями заранее предприняты все меры безопасности, ограничено проведение опасных работ и в настоящее время ситуация находится под контролем. 

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