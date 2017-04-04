SOCAR в первом квартале нарастил объем бурильных работ на 35%

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в марте этого года произвела бурильные работы протяженностью 17 029 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 14 825 м пришлось на эксплуатационные, 2 204 м - разведывательные работы.

В целом, за январь-март SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвела бурильные работы протяженностью 35 613 м, из них 33 409 пришлось на эксплуатационные, остальное на разведывательные работы.

В марте произведено на 78%, а в первом квартале – на 35% больше бурильных работ, чем в аналогичных периодах прошлого года.

В марте текущего года было завершено строительство и передано в эксплуатацию 4, а в течение года – 17 скважин.