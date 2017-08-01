SOCAR в июле экспортировал из порта Джейхан 1,6 млн тонн сырой нефти

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в прошлом месяце экспортировала из порта Супса 264 тыс. 489 тонн, из порта Джейхан - 1 млн 540 тыс. 751 тонн сырой нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, в общей сложности в январе-июле из порта Новороссийск экспортировано 733 тыс. 664 тонн, Супса – 1 млн 579 тыс. 673 тонны, Джейхан – 9 млн 667 тыс. 66 тонн сырой нефти.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.