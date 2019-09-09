SOCAR: В газохранилища будет закачано сверх плана 3,2 млрд кубометров газа

До начала зимнего сезона в газохранилища в Азербайджане планируется закачать сверх плана около 3,2 млрд кубометров газа.

Об этом заявил Report замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, запасы добываемого газа в стране растут из года в год.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища (ПГХ) – "Галмаз" и "Гарадаг". Сезон закачки газа - апрель-ноябрь.

Вместимость ПГХ планируется увеличить в два этапа до 5 млрд кубометров.

Работы в направлении увеличения емкости газохранилища "Галмаз", включая строительство новой газокомпрессорной станции, газораспределительного пункта, а также прокладку шлейфов, завершаются. В то же время разрабатывается проект по выполнению аналогичных работ на участке "Гарадаг".