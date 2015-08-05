SOCAR в этом году сдаст в эксплуатацию еще 5 топливозаправочных станций

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ ОАО SOCAR Petroleum, являющееся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на сегодняшний день осуществляет строительство в городе Баку четырех новых топливозаправочных станций (ТЗС).

Как сообщили Report в компании, эти ТЗС планируется сдать в эксплуатацию к концу года.

"К концу года ожидается сдать в эксплуатацию четыре ТЗС. Одна из них находится на проспекте Зии Буниятова, вторая - недалеко от "машинного рынка" (поселок Бадамдар), третья - на шоссе Бинагади-Новханы, последняя - на проспекте Нобеля", - заявили в компании.

Особенность новых ТЗС в том, что на них будут также установлены агрегаты по заправке автомобилей сжатым газом (установки CNG), то есть наряду с традиционным топливом, транспортные средства будут заправляться сжатым газом.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum CNG, до конца года планируется сдать вторую специализированную станцию CNG: "На станции на территории Забратского района будет 1 компрессор и возможность одновременно заправлять газом 4 автотранспортных средства. Мы поставили себе цель сдать станцию в эксплуатацию до конца года".

Отметим, что на принадлежащей SOCAR Petroleum CNG первой станции CNG в поселке Говсаны имеются 4 компрессора и возможность одновременно заправлять газом 15 автомобилей.