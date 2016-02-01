​SOCAR в 2,6 раз увеличил экспорт авиационного топлива

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь этого года экспортировало 73 823 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, объем экспорта дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 33,6%.

В прошлом месяце экспортировано 41 734 тонны авиационного топлива, и этот объем в 2,6 раза превышает показатель января прошлого года.

В январе SOCAR экспортировал 7 078 тонн полиэтилена высокого давления, 809 тонн изопропилового спирта, 2 526 тонн жидкой пиролизной смолы, 3 097 тонн пропилена, 60 тонн диизопропилового эфира и 2 400 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

За отчетный период цена 1 тонны этилированного бензина на мировом рынке составила 400,35 долларов, авиатоплива - 293,48 долларов, дизельного топлива - 272,48 долларов, однопроцентного серного мазута - 130,85 долларов.

В январе цена одного барреля сырой нефти марки Brent на мировых рынках составила 30,70 долларов, Urals - 29,58 долларов, BTC FOB Ceyhan - 32,33 долларов.