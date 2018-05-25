SOCAR увеличит вместимость подземных газохранилищ в два этапа

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Процесс увеличения до 5 млрд кубометров вместимости подземных газохранилищ "Галмаз" и "Гарадаг" Управления эксплуатации газохранилищ ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет осуществляться в два этапа.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров на техническом совещании на участке подземного газохранилища "Галмаз", организованного с целью ознакомления с мерами по расширению мощностей хранения.

Он отметил, что ПО "Азнефть" реализовал ряд проектов с целью расширения объемов хранения активного газа на имеющихся подземных газохранилищах:

"В последние годы проделана большая работа по реконструкции, расширению, внедрению передовых технологий и повышению эффективности газохранилищ, являющихся стратегическими объектами и играющим важную роль в энергообеспечении, и эта работа будет продолжена и впредь. Увеличение вместимости газохранилищ "Галмаз" и "Гарадаг" до 5 млрд кубометров поставлено в качестве важной задачи. Процесс будет осуществляться в два этапа. Прежде всего, планируется увеличить мощность хранения до 3,5 млрд кубометров за счет внутренних ресурсов", - сказал гендиректор.