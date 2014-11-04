SOCAR увеличила экспорт нефти из Супсы на 9%

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в течение января-октября 2014 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 2,533 млн. тонн нефти. По сравнению с аналогичным показателем соответствующего периода 2013 года экспорт через Супсу вырос на 9%.

Как сообщили Report в компании, только в октябре из порта Супса SOCAR отгрузила 250,22 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что в 2013 году SOCAR отгрузила из грузинского порта 2,725 млн. тонн нефти.

Напомним, что трубопровод Баку-Супса предназначен для транспортировки нефти с месторождения "Чираг" в рамках соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 года между SOCAR и группой иностранных компаний во главе с ВР. Протяженность трубопровода составляет 830 км, включая 775 км нового трубопровода диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода. Пропускная способность трубопровода составляет примерно 7 млн. тонн нефти в год (140 тыс. баррелей в день). Оператором трубопровода является компания ВР.