​SOCAR увеличила доходы от нефтепродуктов на 62%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2018 году увеличила свои доходы от продажи сырой нефти на 3,3% - до 58,462 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

За отчетный период доход компании от продажи нефтепродуктов составила 40,093 млрд манатов, что на 61,6% больше, чем в 2017 году.

SOCAR заработал на продаже природного газа 3,191 млрд манатов. Это на 19,5% больше показателя за 2017 год.