SOCAR увеличил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на 15%

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 1489,1 тыс. тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск (порт Новороссийск, Черное море, Россия) в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности топливно-энергетического комплекса за 2017 год министерства энергетики.

SOCAR в прошлом году экспортировал по трубопроводу Баку-Новороссийск на 15% больше нефти, чем в 2016 году.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первая партия нефти транспортирована на мировой рынок 25 октября 1997 года.