SOCAR увеличил экспорт из порта Новороссийск на 24%

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 407 299 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на ноябрь пришлось 164 619 тонн.

За 11 месяцев этого года экспорт из порта Новороссийск увеличился на 24%, в ноябре – на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.