SOCAR: Устранение утечек позволило вернуть в систему 150 млн кубометров газа

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR выявила более 1100 утечек с помощью технологии OCE французской компании Total.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По его словам, этот результат был достигнут с помощью микро-сенсоров, установленных на дронах, которые позволяют точно определить местоположение утечек.

"Нам стыдно признаться, но мы обнаружили более 1100 утечек. Из них 800 мы устранили и вернули в систему 150 млн кубометров газа", - сказал Исаев.

Вице-президент также подчеркнул, что воздействие метана в разы сильнее углекислого газа: в среднесрочной перспективе метан в 28 раз сильнее CO₂, а в долгосрочной перспективе - в 83 раза, что делает работу по устранению утечек крайне важной.

Исаев добавил, что компания также использует программу GHGSat, которая позволила обнаружить утечки метана. "Я также рекомендую использовать эту программу, так как она очень полезна для выявления неожиданных утечек", - сказал он.