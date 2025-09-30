İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    SOCAR: Sızmaların aşkarlanması nəticəsində 150 milyon kubmetr qaz sistemə qaytarılıb

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 12:38
    SOCAR: Sızmaların aşkarlanması nəticəsində 150 milyon kubmetr qaz sistemə qaytarılıb
    Əfqan İsayev

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Fransanın "Total" şirkətinin OCE texnologiyası ilə 1 100-dən çox sızmanı aşkar edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu SOCAR-ın vitse-prezidenti Əfqan İsayev "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) ikinci günündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu nəticə sızmaların yerini dəqiq müəyyən etməyə imkan verən, dronlarda yerləşdirilmiş mikro-sensorlar vasitəsilə əldə olunub:

    "Etiraf etməkdən utanırıq, amma 1 100-dən çox sızma aşkar etdik. Onlardan 800-ünü aradan qaldırdıq və 150 milyon kubmetr qazı sistemə qaytardıq".

    Ə. İsayev vurğulayıb ki, metan qazının təsiri karbon qazından dəfələrlə güclüdür: "Ortamüddətli perspektivdə metan CO₂-dən 28 dəfə, uzunmüddətli perspektivdə isə 83 dəfə daha güclüdür. Buna görə də bu iş çox vacib idi".

    SOCAR vitse-prezidenti əlavə edib ki, şirkət GHGSat proqramından da yararlanır:

    "Bu proqram peyklər vasitəsilə əvvəllər mövcudluğunu bilmədiyimiz metan sızmalarını aşkarlamağa imkan verdi. Mən də proqramın istifadəsini tövsiyə edirəm, çünki o, gözlənilməz mənbələri üzə çıxarmaqda çox faydalıdır".

    BCAW2025 SOCAR Əfqan İsayev
    SOCAR: Устранение утечек позволило вернуть в систему 150 млн кубометров газа
    SOCAR: Leak repairs returned 150 MCM of gas to system

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti