SOCAR: Sızmaların aşkarlanması nəticəsində 150 milyon kubmetr qaz sistemə qaytarılıb
- 30 sentyabr, 2025
- 12:38
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Fransanın "Total" şirkətinin OCE texnologiyası ilə 1 100-dən çox sızmanı aşkar edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu SOCAR-ın vitse-prezidenti Əfqan İsayev "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) ikinci günündə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu nəticə sızmaların yerini dəqiq müəyyən etməyə imkan verən, dronlarda yerləşdirilmiş mikro-sensorlar vasitəsilə əldə olunub:
"Etiraf etməkdən utanırıq, amma 1 100-dən çox sızma aşkar etdik. Onlardan 800-ünü aradan qaldırdıq və 150 milyon kubmetr qazı sistemə qaytardıq".
Ə. İsayev vurğulayıb ki, metan qazının təsiri karbon qazından dəfələrlə güclüdür: "Ortamüddətli perspektivdə metan CO₂-dən 28 dəfə, uzunmüddətli perspektivdə isə 83 dəfə daha güclüdür. Buna görə də bu iş çox vacib idi".
SOCAR vitse-prezidenti əlavə edib ki, şirkət GHGSat proqramından da yararlanır:
"Bu proqram peyklər vasitəsilə əvvəllər mövcudluğunu bilmədiyimiz metan sızmalarını aşkarlamağa imkan verdi. Mən də proqramın istifadəsini tövsiyə edirəm, çünki o, gözlənilməz mənbələri üzə çıxarmaqda çox faydalıdır".