SOCAR ускорил работы по восстановлению добычи на платформе, где произошла авария

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) завершает работы по реконструкции после аварии, произошедшей на 10-ой морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли", эксплуатируемой НГДУ "28 мая" ПО "Азнефть".

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, в рамках проводимых ремонтно-реконструктивных работ до сегодняшнего дня на платформе было проверено оборудование 30 скважин, созданы условия для безопасной работы.

"Были демонтированы около 2600 тонн металлоконструкций в непригодном состоянии, восстановлены 4 модуля, установлены 2 модуля весом 330 тонн каждая. Над этими модулями установлены постамент и башня, начаты ремонтно-реконструктивные работы скважин. На платформе два непригодных к использованию крана заменены новыми двумя кранами производства Турции. Обновлены 2 из 4 площадок, на двух идут ремонтные работы. Между эксплуатационным модулем и жилым блоком проведена огнеупорная стена, восстановлена система пожаротушения, обновлена система освещения. Подготовлены 4 спасательные шлюпки на 42 человека и 1 спасательный плот на 20 человек, работники обеспечены необходимым средствами индивидуальной защиты. Отремонтирована вертолетная площадка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по проводке кабелей, установке кабельных путей: "Завершаются работы в здании распределительного сооружения в 6 кВ, которое будет установлено на платформе. Выяснилось, что на днях была восстановлена технологическая система. После капитального ремонта в эксплуатацию сдана первая скважина - скважина №43. Продолжаются работы по капитальному ремонту в скважинах № 340 и 160. В ближайшие дни планируется их сдача в эксплуатацию".