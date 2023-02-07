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SOCAR усилила меры безопасности на объектах в море в связи с погодными условиями

SOCAR усилила меры безопасности на объектах в море в связи с погодными условиями 18:07
Энергетика
7 февраля 2023 г. 18:59
SOCAR усилила меры безопасности на объектах в море в связи с погодными условиями

В связи с резким изменением погодных условий с сегодняшнего вечера до полудня 10 февраля на объектах в море Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) усилены меры безопасности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в SOCAR.

Согласно информации, работы на производственных площадках, которые опасно выполнять в подобных погодных условиях, максимально ограничены.

Напомним, Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов объявила, что сегодня, начиная со второй половины дня и до полудня 10 февраля, в акватории Каспийского моря скорость север-северо-западного ветра усилится до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с.

Согласно прогнозу, с полудня 8 февраля до полудня 9 февраля скорость ветра в открытом море достигнет 30-35 м/с. Высота волны может достигать 3-5 метров, а порой и 6-8 метров.

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Версия на английском языке SOCAR beefs up security at offshore facilities due to strong winds
Версия на азербайджанском языке SOCAR hava şəraiti ilə bağlı dəniz obyektlərində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib

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