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    SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за непогоды

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 17:35
    SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за непогоды

    На производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с ожидаемой неустойчивой и ветреной погодой.

    Как сообщили Report в объединении, выполнение опасных работ ограничено, а для защиты здоровья людей приняты необходимые меры в соответствии с требованиями охраны труда.

    Отмечается, что все меры реализуются в соответствии с заранее определенными процедурами безопасности.

    "На всех участках проводится соответствующая разъяснительная работа, ситуация находится под контролем", - подчеркнули в объединении.

    ПО Азнефть Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Неблагоприятные погодные условия
    SOCAR-ın istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
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