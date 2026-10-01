SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за непогоды
Энергетика
- 01 октября, 2026
- 17:35
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На производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с ожидаемой неустойчивой и ветреной погодой.
Как сообщили Report в объединении, выполнение опасных работ ограничено, а для защиты здоровья людей приняты необходимые меры в соответствии с требованиями охраны труда.
Отмечается, что все меры реализуются в соответствии с заранее определенными процедурами безопасности.
"На всех участках проводится соответствующая разъяснительная работа, ситуация находится под контролем", - подчеркнули в объединении.
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