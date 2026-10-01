SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за непогоды

На производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с ожидаемой неустойчивой и ветреной погодой.

Как сообщили Report в объединении, выполнение опасных работ ограничено, а для защиты здоровья людей приняты необходимые меры в соответствии с требованиями охраны труда.

Отмечается, что все меры реализуются в соответствии с заранее определенными процедурами безопасности.

"На всех участках проводится соответствующая разъяснительная работа, ситуация находится под контролем", - подчеркнули в объединении.