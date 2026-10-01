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    SOCAR-ın istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2026
    • 17:14
    SOCAR-ın istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Gözlənilən qeyri-sabit və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azneft" İstehsalat Birliyinin istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

    Bu barədə "Report"a İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təhlükəli işlərin icrası məhdudlaşdırılıb, əmək normaları çərçivəsində insan sağlamlığının qorunması məqsədilə qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Bütün tədbirlər əvvəlcədən müəyyən edilmiş təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun həyata keçirilir.

    Bütün sahələrdə müvafiq maarifləndirmə aparılır və mövcud vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azneft Küləkli hava Qeyri-sabit hava şəraiti
    SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за непогоды
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