 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR Ukraine: Резервуары нефтебазы не повреждены, пожар ликвидирован

    Обстоятельства и причины происшествия выясняются

    Киев. 5 июля. REPORT.AZ/ Резервуары нефтебазы SOCAR Ukraine не повреждены, пожар на нефтебазе "Свитанок Оил Трейд"  в Одесской области ликвидирован. 

    Об этом украинскому офису Report сообщили в пресс-службе SOCAR Energy Ukraine.

    "На нефтебазе взорвался бензовоз OKKO. На место события прибыли пожарные, пожар ликвидирован. Пострадавшим оказана помощь. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - прокомментировали в пресс-службе.

    Согласно данным ГосЧС, пожар полностью ликвидировали приблизительно за полчаса. Площадь возгорания составила около 100 кв. м. Пострадало 2 человека – водитель бензовоза и работник нефтебазы. 

    К тушению пожара было привлечено 15 единиц техники и 60 человек.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi