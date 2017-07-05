SOCAR Ukraine: Резервуары нефтебазы не повреждены, пожар ликвидирован

Киев. 5 июля. REPORT.AZ/ Резервуары нефтебазы SOCAR Ukraine не повреждены, пожар на нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" в Одесской области ликвидирован.

Об этом украинскому офису Report сообщили в пресс-службе SOCAR Energy Ukraine.

"На нефтебазе взорвался бензовоз OKKO. На место события прибыли пожарные, пожар ликвидирован. Пострадавшим оказана помощь. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - прокомментировали в пресс-службе.

Согласно данным ГосЧС, пожар полностью ликвидировали приблизительно за полчаса. Площадь возгорания составила около 100 кв. м. Пострадало 2 человека – водитель бензовоза и работник нефтебазы.

К тушению пожара было привлечено 15 единиц техники и 60 человек.