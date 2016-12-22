SOCAR Ukraine: Приоритетным в оптовом развитии компании является государственный сектор

Киев. 22 декабря. REPORT.AZ/ Приоритетным направлением развития SOCAR Ukraine является государственный сектор. Об этом Report сказал директор направления опта SOCAR Ukraine Андрей Бычков.

"В государственном секторе нам уже многого удалось добиться. За последний год мы проделали серьезную работу, в том числе связанную с повышением прозрачности закупок. Например, в тендерах ПАО "Укрзализныця" нами фактически был создан прецедент, когда в систему государственных закупок зашел новый игрок, обеспечив себе победу исключительно за счет конкурентоспособности предложения. Мы видим свою роль в том, чтобы продолжать быть катализатором подобных изменений. В публичном поле, в публичном диалоге с участниками рынка и представителями госстуктур добиваться равных условий для всех", - заявил Бычков в интервью Report.

Также, SOCAR Ukraine видит большой потенциал в сотрудничестве с агросектором. По словам Бычкова, украинские аграрии являются крупнейшими оптовыми потребителями топлива, заинтересованными в партнере, предоставляющем качественные продукты по честной цене. "Тернополь, Ивано-Франковск, Винница – регионы, которые славятся своими урожаями и своими агрохолдингами, являются приоритетными для нас. Здесь же планируем открытие трех нефтебаз, которые помогут обеспечить бесшовную логистику в регионах", - отметил представитель компании.