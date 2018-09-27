SOCAR Ukraine поставит топливо министерству обороны

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), поставит 1 850 тонн реактивного топлива министерству обороны Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, SOCAR Ukraine стал одним из победителей объявленного министерством обороны тендера на поставку 5300 тонн реактивного топлива.

Компания поставит топливо по 31 680 гривен за тонну.

Конечный срок поставки ресурса, согласно тендерной документации, - 15 ноября 2018 года.