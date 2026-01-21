SOCAR Türkiyə берет на себя газоснабжение объектов в аэропорту Анкары

Стратегическое сотрудничество между турецкой дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) SOCAR Türkiyə и TAV Hava limanları (операторов аэропортов в Турции и в мире) с 2026 года перешло на новый этап.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Türkiyə, в рамках сотрудничества SOCAR Türkiyə начала поставки газа на объекты в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

В связи с этим было подписано соглашение о сотрудничестве между руководителем коммерческого подразделения по природному газу SOCAR Türkiyə Фуадом Ибрагимовым и руководителем группы, ответственной за аэропорты TAV Hava limanları, Мете Эрнаном.

Ожидается, что этот новый этап, поддерживаемый структурой контрактов с фиксированной ценой, не только укрепит безопасность поставок, но и внесет вклад в операционную непрерывность и предсказуемость затрат TAV Hava limanları.

Сотрудничество, начавшееся в 2020 году с поставок электроэнергии в аэропорт Милас-Бодрум, аэропорт Газипаша-Аланья и центральный офис TAV Airports, было расширено к 2025 году путем включения объектов аэропорта Анкара Эсенбоа и аэропорта Измир Аднан Мендерес.

Отметим, что "SOCAR Türkiyə" в рамках концепции "Gas-to-Power" перешла к интегрированной модели энергетического управления, охватывающей электроэнергию, природный газ и сборочную деятельность в сотрудничестве с "TAV Hava limanları".

Сотрудничество началось в 2020 году с поставок электроэнергии для аэропортов Милас-Бодрум и Газипаша-Аланья, а также центрального офиса "TAV Hava limanları". С 2025 года это сотрудничество расширено и включает также аэропорты Анкара Эсенбога и Измир Аднан Мендерес. В результате ежегодная потребность "TAV Hava limanları" в электроэнергии, составляющая примерно 75 тысяч МВт/час, начала удовлетворяться компанией "SOCAR Türkiyə". Этот процесс, начавшийся с поставок электроэнергии, в настоящее время превратился в интегрированную модель энергетического управления, где газ и электроэнергия оптимизируются совместно. Указанный подход выступает как комплексное энергетическое решение, поддерживающее непрерывность операций, энергоэффективность и эффективное использование ресурсов.