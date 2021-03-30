SOCAR Turkey: Вероятность третьей волны - большой риск для НПЗ

Спрос на нефтехимическую продукцию в мире ежегодно растет на 3%

Из-за проблем с поставками нафты вследствие перебоев в цепочке поставок нефтехимической продукции, в последние месяцы цены на нафту значительно выросли.

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сообщил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petкim Анар Мамедов.

По его словам, так как основным сырьем была нафта, на маржу оказывалось серьезное давление: "Но, с другой стороны, потребность в нашей продукции также возросла. Поскольку цена на нефть растет, стоимость нафты – нашего основного сырья – также растет, что оказывает давление. По этой причине мы смогли создать здоровый ценовой коридор между 50-60 долларами США на нефть для нашей нефтехимической деятельности".

Напомнив, что спрос на нефтехимическую продукцию в мире ежегодно растет на 3%, А. Мамедов отметил, что из-за пандемии этот спрос увеличился еще больше: "Поэтому мы не ожидаем спада в нефтехимическом секторе, но вероятность третьей волны пандемии создаст большой риск для нефтеперерабатывающих заводов и окажет большое давление на маржу".