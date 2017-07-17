SOCAR Turkey Petrol Enerji и "Газпромнефть-Аэро" подписали соглашение

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Petrol Enerji, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по поставкам авиационного топлива в Турции, и компания "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", заключили соглашение.

Как сообщает Report, информацию распространила компания "Газпром нефть".

Соглашение предполагает заправку авиакомпаний-партнеров SOCAR Turkey Petrol Enerji в аэропортах, где работает "Газпромнефть-Аэро".

В соответствии с контрактом, "Газпромнефть-Аэро" в июне 2017 года открыла SOCAR Turkey Petrol Enerji доступ к своей сети аэропортов в России и начала заправку авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Толмачево (г. Новосибирск). Общий объем поставок за год составит более 1 100 тонн авиатоплива.

Генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров отметил, что сотрудничество с поставщиком авиационного топлива - SOCAR Turkey Petrol Enerji, является важным шагом в развитии международного бизнеса "Газпромнефть-Аэро": "Этот шаг позволит укрепить наши позиции в регионе, где мы работаем с 2010 года, и увеличить пул поставщиков. В перспективе мы рассчитываем на расширение нашего сотрудничества по заправкам клиентов SOCAR Turkey Petrol Enerji в аэропортах присутствия "Газпромнефть-Аэро" в России и СНГ, а также российских авиакомпаний в аэропортах Турции".

"Сотрудничество с "Газпромнефть-Аэро" имеет для нас большое значение. Мы объединяем усилия для того, чтобы предложить своим клиентам более широкую сеть и высокое качество услуг в авиатопливной отрасли. Этому способствуют долгосрочные отношения между нашими странами. Мы уверены, что новое соглашение приведет к более широкому и всестороннему сотрудничеству во всех возможных направлениях бизнеса между двумя компаниями в будущем", - сказал директор по международным продажам SOCAR Turkey Petrol Enerji Алп Карахан.