SOCAR Turkey и BP подписали лицензионное соглашение

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), и подписали лицензионное соглашение о поставках компанией BP технологий нового поколения для производства очищенной терефталевой кислоты (PTA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP.

SOCAR Turkey намерена использовать эту технологию на новой установке с производственной мощностью 900 тыс. тонн в год, которая будет построена в Алиаге. Компания, после принятия окончательного инвестиционного решения, намерена запустить установку к 2023 году.