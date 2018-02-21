SOCAR Trading успешно провел мероприятие в рамках Международной нефтяной недели в Лондоне - ВИДЕО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне проходит Международная нефтяная неделя (IP Week-2018), организованная Британским институтом энергетики.

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие свыше 3 000 представителей из более чем 50 стран.

SOCAR Trading, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), вот уже 7 лет проводит мероприятия в рамках Международной нефтяной недели. Главной целью мероприятия, организованного SOCAR Trading, является расширение международных бизнес-связей Азербайджана, развитие международных бизнес-отношений, а также информирование о деятельности компании и налаживание новых партнерских связей. Мероприятие посетили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сотрудники посольства Азербайджана в Великобритании и представители местной диаспоры.

В этом году мероприятие посвящено теме "Реорганизация моделей нефтегазовых операций: переходная индустрия". В первый день мероприятия обсуждались репатриация нефтяных инвестиций и ее влияние на мировой энергетический рынок, новые вызовы, приоритеты и варианты, реформирование нефтегазовой отрасли, роль нефти и газа в меняющемся энергетическом балансе и прочие вопросы.

Начавшееся вчера мероприятие завершится 22 февраля.