​SOCAR Trading наняла европейских трейдеров

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) наняла сотрудников компании Phibro для расширения собственной команды в Лондоне, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

SOCAR Trading наняла весь штат лондонского офиса американской компании Phibro, который включает в себя несколько трейдеров и обслуживающий персонал. Его деятельность будет направлена в первую очередь на торговлю сырой нефтью, но может быть также расширена до торговли нефтепродуктами.

Отметим, что ранее Phibro оказывал аналогичные услуги компании Occidental Petroleum, соглашение о сотрудничестве с которой истекло в конце 2014 года. SOCAR Trading воспользовался возможностью нанять лондонскую команду трейдеров Phibro и значительно увеличить свое присутствие на рынке нефти в Лондоне.

Штаб-квартира SOCAR Trading расположена в Женеве, офисы компании имеются также в Сингапуре и Дубае. Компания в прошлом году наняла несколько лучших трейдеров из Trafigura и Arcadia в рамках расширения своей деятельности в Лондоне. SOCAR Trading создана в 2008 году Госнефтекомпанией Азербайджана при соучредительстве известного азербайджанского бизнесмена Анара Алиева и учредителя трейдерской компании LUKoil Trading Валерия Головушкина.

Напомним, что, согласно отчетам экспертов консалтинговых компаний BCG и Wood Mackenzie, основание SOCAR Trading и ее эффективная маркетинговая деятельность в 2008-2013 гг. позволили получить дополнительные 1,7-1,8 млрд. долларов от продажи азербайджанской нефти и в целом привели к повышению премиума “Azeri Light”.

Кроме того, развитие трейдинг-бизнеса с третьими сторонами и рост прибыли, связанной с транзитом по нефтепроводу Баку-Тбилиси Джейхан со стороны SOCAR Trading, принесло Азербайджану дополнительно 500 млн. долларов чистой прибыли.