SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече в Алжире между делегацией во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и гендиректором Sonatrach Тауфиком Хаккаром.

На встрече была представлена обширная информация о деятельности компании Sonatrach и обсуждены вопросы расширения сотрудничества алжирской компании с SOCAR.

П.Шахбазов подчеркнул важность скорейшего начала работы по намеченной дорожной карте относительно будущего сотрудничества между странами.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Центр исследований и развития компании Sonatrach, а также Алжирский нефтяной институт.