О нас

SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере

SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
29 ноября 2022 г. 19:06
SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading и Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече в Алжире между делегацией во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и гендиректором Sonatrach Тауфиком Хаккаром.

На встрече была представлена обширная информация о деятельности компании Sonatrach и обсуждены вопросы расширения сотрудничества алжирской компании с SOCAR.

П.Шахбазов подчеркнул важность скорейшего начала работы по намеченной дорожной карте относительно будущего сотрудничества между странами.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Центр исследований и развития компании Sonatrach, а также Алжирский нефтяной институт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR Trading, Algerian company mull co-op in energy sector
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading” və Əlcəzair şirkəti enerji məhsulları üzrə əməkdaşlığı genişləndirir

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi