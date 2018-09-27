SOCAR Trading будет поставлять на турецкий НПЗ STAR лёгкие и тяжёлые сорта нефти - ВИДЕО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR Trading будет поставлять на турецкий НПЗ STAR как лёгкие, так и тяжёлые сорта нефти.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный председатель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде в кулуарах девятого Азербайджано-российского межрегионального форума.

"Корзина нефти может быть разная: Urals, Siberian Light и другие тяжёлые и лёгкие нефти. Что касается упомянутого президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным контракта SOCAR Trading и "Роснефти", то могу подтвердить, что контрактом предусмотрена обязательная поставка 1 млн тонн российской нефти Urals на турецкий завод STAR", - отметил исполнительный председатель SOCAR Trading.

По его словам, контракт заключён на рыночных условиях, нефть будет поставляться в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, 1 сентября SOCAR Trading и "Роснефть" заключили соглашение об обязательных поставках российской сырой нефти на турецкий НПЗ STAR (принадлежит SOCAR). Договор предусматривает поставки 1 млн тонн нефти Urals с декабря 2018 года.