SOCAR: Технические потери на магистральных газопроводах Азербайджана ниже нормы

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Технические потери на магистральных газопроводах Азербайджана ниже нормы.

Как передает Report, об этом сказал замначальника Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Назим Самедзаде.

По его словам, на зарубежных газопроводах технические потери составляют до 1%, в Азербайджане же этот показатель ниже 0,5%: " Если рассчитать потребление газа на душу населения, получим более высокий показатель, чем в других странах".

Он также коснулся транспортировки газа в Грузию, отметив, что SOCAR экспортирует в эту страну ежедневно 7 млн кубометров газа: "В 2016 году за счет внутренних ресурсов были проведены ремонтные работы на газопроводе Гаджикабул-Газах-Гардабани. Суточная пропускная способность газопровода достигла 10 млн кубометров. У нас есть возможность поставлять дополнительно 3 млн кубометров газа".

Н. Самедзаде отметил, что страна приняла из Ирана 8 млн кубометров газа в сутки: "Из них 7 млн кубометров мы способны принять через Астара-Гаджикабул, 1 млн – Хой-Джульфа (Нахчыванская АР). Азербайджан проверил объемы поставок из Ирана. Увеличив давление компрессора в Астаре, мы направили газ в Иран. Мы оказались в состоянии поставить в Иран максимум 3,2 млн кубометров в сутки".