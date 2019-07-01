​SOCAR: TANAP с 1 июля готов к транспортировке газа в Европу

Трансанатолийский газопровод (TANAP), основной сегмент "Южного газового коридора", готов к транспортировке азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что после завершения строительства последнего сегмента коридора - газопровода TAP - природный газ с "Шахдениз-2", будет транспортироваться в Европу по трубопроводам TANAP и TAP, что не только увеличит доходы Азербайджана, но и внесет значительный вклад в энергобезопасность Европы. TANAP также вошел в историю как наиболее длинный и широкий по диаметру газопровод в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе. Проект TANAP, являющийся одним из важнейших плодов долгосрочного стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, завершен. С 1 июля газопровод TANAP протяженностью 1 850 километров, который берет начало из Пософского района провинции Ардахан, пролегает через 20 городов, 67 поселков и 600 сел до района Ипсала провинции Эдирне, полностью готов к транспортировке газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Участок TANAP от турецко-грузинской границы до Эскишехира сдан в эксплуатацию 12 июня, а 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию. На участке от Эскишехира до турецко-греческой границы в конце 2018 года завершены последние механические работы, а в апреле осуществлена тестовая закачка газа.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что "Южный газовый коридор" и TANAP стали реальностью: "В прошлом году мы дали старт первым поставкам по TANAP в Турцию с участием президентов Азербайджана и Турции. Сегодня TANAP полностью готов к поставкам в Европу, и мы ожидаем завершения работ по TAP. Азербайджан доказал, что способен своевременно реализовать сложные транснациональные проекты не только в стране, но и в зарубежных странах. SOCAR и партнеры сэкономили порядка 5 млрд долларов, сократив на 40% общие расходы на проект".

Глава компании выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, в том числе лидерам государств, руководителям организаций и партнерам по проекту.

Отметим, что правовая база TANAP заложена в 2012 году. Итоговое инвестиционное решение по проекту было принято 17 декабря 2013 года. Строительство трубопровода началось после церемонии закладки фундамента в Карсе в 2015 году с участием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Первая фаза TANAP от грузино-турецкой границы до Эскишехира завершена в июне 2018 года. Открытие TANAP в Турции состоялось 12 июня с участием двух президентов. Первые коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Вторая фаза проекта от Эскишехира до турецко-греческой границы успешно завершена к концу июня 2019 года.

Общая стоимость проекта оценивалась в 11,7 млрд долларов, однако впоследствии в результате оптимизации расходов стоимость снизилась до 7 млрд долларов.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.