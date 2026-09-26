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    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 14:51
    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR с 2027 года станет главным глобальным энергетическим спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу.

    Как сообщает Report, соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и Федерацией футбола Италии подписано в Баку в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Договор рассчитан на четыре года - с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года. Стороны предусмотрели возможность продлить партнерство еще на два года, до 2032 года.

    "Сотрудничество отражает заинтересованность SOCAR в долгосрочной работе в Италии и намерение компании внести вклад в дальнейшее развитие итальянского футбола, известного своими традициями и достижениями", - отметили в SOCAR.

    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу
    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу
    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу
    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу
    SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу
    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Азербайджано-итальянские отношения
    Фото
    SOCAR İtaliya Futbol Federasiyası ilə Strateji Əməkdaşlığa dair Müqavilə imzalayıb
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    SOCAR signs strategic partnership agreement with Italian Football Federation
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