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    ​SOCAR сократил экспорт сырой нефти из порта Новороссийск

    В прошлом месяце из порта экспортировано 258 тонн сырой нефти

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе 2016 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 258,007 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе прошлого года этот показатель составил 169 507 тонн.

    Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

    Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года. 

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