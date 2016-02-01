​SOCAR сократил экспорт сырой нефти из порта Новороссийск

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе 2016 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 258,007 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе прошлого года этот показатель составил 169 507 тонн.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года.