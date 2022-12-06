О нас

SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3%

SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3% В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти по нефтегазодобывающим управлениям Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) составила 115,52 маната.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 14:48
SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3%

В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти по нефтегазодобывающим управлениям Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) составила 115,52 маната.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете SOCAR.

Согласно информации, это на 3,33 маната или на 2,8% меньше, чем в 2020 году.

В отчете говорится, что с учетом удельного веса затрат на добычу сырой нефти в составе затрат на производство нефтепродуктов был проведен анализ стоимости нефти и природного газа по нефтегазодобывающим управлениям SOCAR: “В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти составила 115,52 маната, это в сравнении с соответствующим периодом прошлого года меньше на 3,33 маната или 2,8%. Удельный вес материальных затрат в составе совокупных производственных затрат на добычу нефти по предприятию составляет 4,2 %, на заработную плату – 15,4 %, отчисления в Фонд социального страхования – 3,6 %, амортизационные отчисления – 20,1 %, ремонт основных фондов - 8,3 %, техническое обслуживание основных фондов – 4,9 %, транспортные расходы - 10,5 %, налог на добычу полезных ископаемых - 8,9 %, прочие налоги - 5,6% и т. д.

Сообщается, что снижение стоимости нефти произошло за счет снижения затрат на заработную плату, на капитальный ремонт и техническое обслуживание, транспортных расходов, расходов на охрану, других налогов и других расходов по сравнению с прошлым годом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR decreases base price of oil by about 3% 
Версия на азербайджанском языке SOCAR neftin istehsal maya dəyərini 3 %-dək azaldıb

Самое важное

Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi