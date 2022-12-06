SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3%

В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти по нефтегазодобывающим управлениям Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) составила 115,52 маната.

В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти по нефтегазодобывающим управлениям Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) составила 115,52 маната.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете SOCAR.

Согласно информации, это на 3,33 маната или на 2,8% меньше, чем в 2020 году.

В отчете говорится, что с учетом удельного веса затрат на добычу сырой нефти в составе затрат на производство нефтепродуктов был проведен анализ стоимости нефти и природного газа по нефтегазодобывающим управлениям SOCAR: “В 2021 году стоимость производства 1 тонны нефти составила 115,52 маната, это в сравнении с соответствующим периодом прошлого года меньше на 3,33 маната или 2,8%. Удельный вес материальных затрат в составе совокупных производственных затрат на добычу нефти по предприятию составляет 4,2 %, на заработную плату – 15,4 %, отчисления в Фонд социального страхования – 3,6 %, амортизационные отчисления – 20,1 %, ремонт основных фондов - 8,3 %, техническое обслуживание основных фондов – 4,9 %, транспортные расходы - 10,5 %, налог на добычу полезных ископаемых - 8,9 %, прочие налоги - 5,6% и т. д.

Сообщается, что снижение стоимости нефти произошло за счет снижения затрат на заработную плату, на капитальный ремонт и техническое обслуживание, транспортных расходов, расходов на охрану, других налогов и других расходов по сравнению с прошлым годом.