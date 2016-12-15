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    SOCAR сделала заявление в связи с аварией

    Создана совместная специальная комиссия для расследования случившегося

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной в 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Как сообщает Report, об этом говорится в предварительной информации ПО "Азнефть" в связи с происшествием в НГДУ имени Н.Нариманова. 

    Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

    1. Зульфугаров Гюлбоглан - машинист

    2. Зульфугаров Азай - оператор

    3. Гурбанов Видади - оператор

    4. Гасанов Эльчин - механик

    5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

    6. Гафаров Ильхам - оператор

    7. Асадов Самир - оператор

    8. Бахрамов Джавид - оператор

    9. Аббасов Рамиз - машинист

    10. Рустамов Горхмаз - оператор

    На место происшествия привлечены корабли министерства по чрезвычайным ситуациям и Каспийского морского пароходства. Поисково-спасательные работы продолжаются. Руководство МЧС, SOCAR и ПО "Азнефть" находятся на месте происшествия. Создана совместная специальная комиссия для расследования случившегося. О результатах поисков будет сообщено дополнительно.

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