Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничества

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 15:39
    SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничества

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и оманская OQ Group обсудили возможные направления будущего сотрудничества.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором OQ Group Ашрафом аль Мамари в кулуарах Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026).

    "В ходе обсуждений также была подтверждена наша взаимная приверженность справедливому и сбалансированному энергетическому переходу, подчеркнута важность укрепления энергетической безопасности и содействия устойчивому росту в условиях меняющегося глобального энергетического ландшафта", - говорится в публикации главы Госнефтекомпании в соцсети.

    SOCAR OQ Group Ровшан Наджаф Ашраф аль Мамари WEF 2026

    Последние новости

    15:45

    В Азербайджане из-за морозов выплачено около 1 млн манатов страховых выплат

    АПК
    15:39

    SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничества

    Энергетика
    15:38

    Фон дер Ляйен: Европе необходимо пересмотреть свою стратегию безопасности

    Другие
    15:33

    Встреча делегаций Украины и США запланирована на сегодня в Давосе

    В регионе
    15:32

    Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%

    Бизнес
    15:23

    Абдуллаев: Digital Lighthouse Award присуждена SOCAR за цифровую трансформацию

    Энергетика
    15:17

    Паром "Академик Гасан Алиев" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    15:13

    Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 января

    Другие страны
    15:09

    Глава комитета ММ: За 7 лет сумма социальных пособий и надбавок в Азербайджане увеличилась в 5 раз

    Социальная защита
    Лента новостей