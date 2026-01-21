SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и оманская OQ Group обсудили возможные направления будущего сотрудничества.

Как сообщает Report, переговоры состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором OQ Group Ашрафом аль Мамари в кулуарах Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026).

"В ходе обсуждений также была подтверждена наша взаимная приверженность справедливому и сбалансированному энергетическому переходу, подчеркнута важность укрепления энергетической безопасности и содействия устойчивому росту в условиях меняющегося глобального энергетического ландшафта", - говорится в публикации главы Госнефтекомпании в соцсети.