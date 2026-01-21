İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    SOCAR Omanın "OQ Group" şirkəti ilə yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:01
    SOCAR Omanın OQ Group şirkəti ilə yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Omanın "OQ Group" şirkəti gələcək əməkdaşlığın mümkün istiqamətlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, danışıqlar SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf ilə "OQ Group"un Baş direktoru Əşrəf əl Məmari arasında Dünya İqtisadi Forumu 2026 (WEF 2026) çərçivəsində baş tutub.

    "Müzakirələr zamanı ədalətli və balanslı enerji keçidinə qarşılıqlı sadiqliyimiz təsdiq edilib, dəyişən qlobal enerji landşaftı şəraitində enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin və davamlı artımın təşviqinin əhəmiyyəti vurğulanıb", - SOCAR-ın prezidentinin sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.

    SOCAR Azərbaycan Rövşən Nəcəf "OQ Group" WEF 2026 oman
