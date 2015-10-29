​SOCAR: Развитие малых и средних предприятий в нефтегазовой сфере не должно оставаться без внимания

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Развитие малых и средних предприятий в нефтегазовой сфере не должно оставаться вне внимания. Сотрудничество в данном вопросе возможно не только с государственным учреждением - Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), но и с частными местными предприятиями и иностранными компаниями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на Форуме сотрудничества Азербайджан-Великобритания.

Р.Абдуллаев сообщил, что в последние годы SOCAR совместно с компанией BP реализовал специальную компанию по привлечению местных предприятий и кадров к проекту "Шахдениз-2": "Одной из основных целей было преобладание местных факторов в ходе реализации проекта. Радует, что работы в рамках проекта реализуются в пределах страны созданными в результате сотрудничества местных и иностранных компаний совместными предприятиями и альянсами. Однако развитие малых и средних предприятий в нефтегазовой сфере не должно оставаться без внимания. Сотрудничество в данном вопросе возможно не только с государственным учреждением - SOCAR, но и с частными местными предприятиями и иностранными компаниями. Зарубежные предприятия могут найти партнеров в Азербайджане, имеющем выгодное стратегическое и географическое положение".

Глава SOCAR также отметил, что Азербайджан может выступить в качестве центра логистики.

"Сегодня в нефтегазовой сфере существуют многочисленные местные предприятия, которые нуждаются не только в источниках финансирования, а, прежде всего, в специальных знаниях, умениях и международном опыте. Реализация подобных программ приведет к созданию совместных предприятий в определенных сферах и расширению местного экономического потенциала", - сказал президент SOCAR.

Р.Абдуллаев добавил, что SOCAR долгие годы сотрудничает с оператором нефтегазовых проектов - компанией BP в вопросе привлечения местных кадров: "В предыдущие годы мы добились успехов в вопросе привлечения местных кадров в различных сферах нефтяной промышленности. Однако статистика показывает, что в этой сфере предстоит сделать еще очень многое. Одной из предстоящих задач является внедрение зарубежных научно-технических новшеств в нашей стране в целях создания новых отраслей промышленности".